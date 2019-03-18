В Кремле отреагировали на требования к Украине выплатить компенсацию Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Украине возместить потери за пребывание Крыма в составе страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет, в течение которых полуостров находился в ее составе.

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По словам Пескова, ему не известно, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле.

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взять с российской стороны ренту за «использование» земель Киевской Руси.