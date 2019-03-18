В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы
В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают «влияние» на Венесуэлу. Документ опубликован на сайте американского конгресса.
Авторы законопроекта отмечают, что Россия тесно сотрудничает с Венесуэлой, в частности, предоставляет ей кредиты и проводит совместные учения. Если законопроект будет принят, то государственный секретарь должен предоставить профильным ведомствам оценку «российско-венесуэльского сотрудничества», которое может быть потенциально опасным для США.
Отмечается, что санкционной мерой может стать отказ в выдаче американских виз россиянам, которые от «имени правительства России» оказывают поддержку «венесуэльским силам безопасности».
Ранее Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу.