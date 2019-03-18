Мадуро запретил врачам помогать пациентам перед выборами

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Один из направленных в Венесуэлу кубинских врачей Янсьер Ариас заявил, что власти Венесуэлы принуждали их использовать медицинскую помощь как инструмент давления перед выборами, сообщает The New York Times.

По словам Ариаса, к нему в клинику пришел 65-летний пациент с сердечной недостаточностью, который срочно нуждался в кислороде.

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Он заявил, что находившиеся в клинике военные запретили ему помочь мужчине, заявив, что врачи смогут раздать пациентам кислород «ближе к выборам».

Ариас добавил, что подобные манипуляции нарушают констититуцию.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле недалеко от городской центральной больницы произошла стычка между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.