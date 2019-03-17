Покинувший под свист резиденцию Вучич пожелал протестующим «всего наилучшего»
Президент Сербии Александр Вучич покинул резиденцию под свист собравшихся граждан и пожелал им всего хорошего. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что протестующие кричали вслед сербскому лидеру слова «лжец», «вор» и нецензурную лексику. В ответ на это Вучич пожелал им «всего наилучшего» и уехал.
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До этого в Сербии прошли массовые демонстрации граждан против авторитарной политики главы Сербии.
Ранее сообщалось, что протестующие образовали живой круг вокруг президентского дворца, чтобы не выпускать Вучича из резиденции.