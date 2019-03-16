На Украине предложили взыскать с России плату за «земли Юрия Долгорукого»
Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать в России ренту за «использование» земель Киевской Руси. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
Так он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что от Украины можно потребовать компенсацию за экономические потери Крыма.
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Пискун предложил взыскать с России ренту за пользование «украинской землей, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем».
«Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить», — заявил Пискун.
Ранее сообщалось, что Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму.