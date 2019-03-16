Порошенко назвал новые санкции «триединым ударом» по России

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Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал антироссийские санкции Канады из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

Порошенко выразил благодарность Евросоюзу, Канаде и США за наложенные на российскую сторону санкционные ограничения и заявил, что таким образом трансатлантические страны нанесли «мощный и триединый» удар по российской стороне.

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По его словам, в настоящее время коалиция между этими странами и Украиной едина и крепка.

Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил о «ценностях» Канады после новых санкций против России.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.