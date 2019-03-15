США ограничат выдачу виз сотрудникам Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для въезда в Соединенные Штаты сотрудникам Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, ограничения коснутся лиц, которые ответственны за расследования МУС в отношении граждан США. Вашингтон намерен отозвать визы у тех, кто получал их ранее, а в дальнейшем прекратить выдачу новых разрешений на въезд в страну.

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При этом Помпео не назвал имен тех, кого затронут визовые санкции США.

Ранее сообщалось, что США отзывают всех дипломатов из Венесуэлы.