Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет, в течение которых полуостров находился в ее составе. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что для этого необходимо привлечь европейские парламентские структуры.
Председатель Госдумы отметил, что профильным комитетам нужно поручить разработать этот вопрос, и посчитать, сколько потеряла экономика Крыма из-за политики украинских властей.
«...сколько потерял народ, какие права были нарушены», — уточнил Володин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметит годовщину присоединения Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.