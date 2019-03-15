«Республиканцы — воры демократии»: колумнист NYT о фальсификации выборов в конгресс США

Республиканцы виновны в краже американской демократии после попытки фальсифицировать голоса избирателей, пишет в колонке The New York Times обозреватель профессор в университете Эмори (Атланта) Кэрол Андерсон.

«Настоящая кража американской демократии происходит путем фальсификации выборов и давления на избирателей. А воры — республиканцы», — пишет Андерсон.

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Так, на этой неделе минюст США открыл расследование возможного мошенничества на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году в девятом избирательном округе штата Северная Каролина. Произошедшие в этом штате махинации с голосами избирателей стали хрестоматийным примером мошенничества на выборах, отмечает автор.

В скандале на выборах в конгресс замешан кандидат от республиканской партии Марк Харрис. Он нанял политтехнолога с «сомнительной» репутацией Лесли Маккрэя Доулесса. После подсчета голосов стало ясно, что республиканец опередил своего конкурента-демократа на 905 голосов. Харрис получил 61% голосов по открепительным бюллетеням в округе Блейден, однако количество голосов от этого процента на долю зарегистрированных республиканцев приходилось лишь 19%, напоминает Андерсон. В итоге избирательная комиссия не стала признавать итоги результатов.

Теперь Доулесс и еще четыре человека находятся под следствием. Однако лидеры партии замолчали наглую попытку республиканца украсть место в конгрессе США, указывает автор. Так, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл возложил вину за фальсификацию выборов на демократов, которые отказались поддержать закон об идентификации избирателей.