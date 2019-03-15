Премьер Австралии назвал стрельбу в мечетях Новой Зеландии «терактом»

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Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что считает массовые расстрелы в двух мечетях в Новой Зеландии «терактом», передает Reuters.

По его мнению, этот инцидент «экстремистский» и «насильственный».

«Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, которая унесла жизни многих невинных новозеландцев», — добавил Моррисон.

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Также премьер выразил свои соболезнования семьям погибших.

Ранее стали известны подробности о задержанных после стрельбы в мечетях Новой Зеландии.

В результате стрельбы в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 27 человек. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.