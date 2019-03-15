В КНДР заявили о нежелании продолжать переговоры с США

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Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне заявил, что Северная Корея рассматривает возможность приостановки переговоров с Соединенными Штатами о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что КНДР не намерена идти на уступки, которых требовал президент США Дональд Трамп на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое.

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«[У нас] тем более нет желания вести такого рода переговоры [с США]», — сказал Цой Сон Хи.

Он добавил, что окончательное решение о судьбе переговоров с США в ближайшее время примет Ким Чен Ын.

Ранее National Public Radio сообщало, что КНДР готовится к запуску ракеты.