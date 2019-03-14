Порошенко отправляется в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что направляется на линию разграничения в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Сегодня... я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», — сказал Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросу миротворческой миссии в Донбассе.

Также глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что в результате военного конфликта в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей.