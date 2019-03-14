«Манафорту конец»: в окружении Трампа отреагировали на приговор главе штаба

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Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт должен быть «благодарен» за окончательный приговор, сказал Business Insider бывший федеральный прокурор и «ветеран» министерства юстиции США Джеффри Крамер.

По словам Крамера, Манафорт «в одиночку совершил преступление на десятки миллионов долларов», однако будет отбывать только 85% наказания. Однако ему зачтутся те девять месяцев, которые он провел в тюрьме до оглашения приговора, добавил экс-прокурор.

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На этой неделе Пол Манафорт в сумме получил 7,5 лет тюремного заключения. Его обвинили в заговоре против США, в частности, незаконной лоббистской деятельности в пользу правительства Украины при президенте Викторе Януковиче, попытке влиять на свидетелей, мошенничестве в банковской сфере и уклонении от уплаты налогов.

«Манафорту — ... [конец]. Парень облажался», — нецензурно высказался экс-чиновник Белого дома, близкий к юридической команде Дональда Трампа.

Сразу после приговора окружной прокурор Манхэттена предъявил новые обвинения экс-руководителю штаба президента США Дональда Трампа по мошенничеству с ипотекой и фальсификации документов — всего по 16 пунктам. Эта новость стала не только неожиданной для всех, но и неприятной, поскольку Манафорт не сможет получить помилование от Трампа, компетенция которого распространяется лишь на дела федерального уровня.

Манафорт может выйти к концу 2024 года, несмотря на то, что прокуроры просили более строгий приговор, отмечали опрошенные изданием юристы.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор Манафорту.