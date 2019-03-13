Суд в США вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

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В США суд вынес приговор в отношении главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщает CNN.

До этого федеральный судья штата Виргиния признал Манафорта виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.

Отмечается, что Манафорта в сумме приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о заговоре против США и попытке повлиять на свидетелей.

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Во время судебного заседания Манафорт заявил, что сказать, что он во время процесса был «унижен» было бы «грубым преуменьшением», передает Reuters. Также он попросил судью о «сострадании».

Ранее сообщалось, что глава «российского дела» Роберт Мюллер запросил 22 года заключения для Манафорта.