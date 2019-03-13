Палата представителей США одобрила запрет на признание Крыма российским

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Палата представителей конгресса США поддержала законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в поддержку документа выступили 427 парламентариев.

Как отмечается, всего один конгрессмен проголосовал против этот законопроекта.

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Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил запрет на признание Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.