«Единая Россия» намерена уволить оскорбившего пенсионеров депутата
Члены комиссии по этике «Единой России» рекомендовали исключить из партии депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева после его слов о пенсионерах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что его оправдания не убедили членов комиссии.
По словам главы комиссии Валентины Терешковой, его высказывания оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь.
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Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, — это «тунеядцы и алкаши».
Впоследствии стало известно, что сам Набиев в 2016-2017 году заработал 70 млн руб.