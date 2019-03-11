Венесуэла частично открыла границу с Колумбией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/461/12203461/upload-RTX6O3XI-pic905-895x505-84363.jpg">

Венесуэльские власти разрешили школьникам и студентам, которые нуждаются в медицинской помощи, пешком пересекать границу Венесуэлы и Колумбии, также вместе с ними в соседнюю страну могут пройти сопровождающие лица. Об этом сообщает ТАСС.

«Пешеходное движение [в Колумбию] для ряда категорий граждан возобновилось с [понедельника] 11 марта», — сказал представитель Национальной гвардии Венесуэлы на пограничном переходе в Уренье.

Реклама

Он отметил, что границу в сторону Колумбии пересекли около двух тысяч человек.

В конце февраля власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.