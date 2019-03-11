Венесуэла частично открыла границу с Колумбией
Венесуэльские власти разрешили школьникам и студентам, которые нуждаются в медицинской помощи, пешком пересекать границу Венесуэлы и Колумбии, также вместе с ними в соседнюю страну могут пройти сопровождающие лица. Об этом сообщает ТАСС.
«Пешеходное движение [в Колумбию] для ряда категорий граждан возобновилось с [понедельника] 11 марта», — сказал представитель Национальной гвардии Венесуэлы на пограничном переходе в Уренье.
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Он отметил, что границу в сторону Колумбии пересекли около двух тысяч человек.
В конце февраля власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.