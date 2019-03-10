Fox: Трампу предрекли переизбрание в случае импичмента

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Американский президент Дональд Трамп в случае импичмента может надеяться на переизбрание на второй срок. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на Fox News.

Согласно телеканалу, объявление демократами импичмента пойдет на руку Трампу. Fox привел ситуацию с импичментом в отношении Билла Клинтона, благодаря которому тот стал народным героем. Указывается, что данная процедура может принести еще больше пользы Трампу.

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Ко всему прочему, благодаря импичменту Трамп сможет определиться с кругом своих главных противников и будет пытаться найти сторонников среди людей, находящихся на данный момент вне электоральной базы президента.

Как отмечает телеканал, ранее сам глава США, жалуясь на демократов, заявил, что после того, как ему будет объявлен импичмент, его гарантированно переизберут.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу,большинство американцев выступают против импичмента Трампа.