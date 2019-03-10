«Поднять страну»: Тимошенко раздала обещания

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Кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела в Киеве встречу с избирателями, передает УНИАН.

На митинге она представила свой «новый курс» и пообещала «поднять стану не более чем за 5 лет», снизить цены на газ как минимум в 2 раза.

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«Мы поднимем страну и не более чем за 5 лет. Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими», — заявила Тимошенко.

Тимошенко назвала выборы шансом изменить кланово-олигархическую систему и обвинила действующие власти в фальсификации выборного процесса.

Ранее Тимошенко призвала своих сторонников взять с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть ее фамилию в бюллетене.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.