СМИ: премьер Перу подал в отставку в надежде на гендерное равенство

Премьер-министр Перу Сесар Вильянуэва 8 марта подал в отставку, в последние мгновения на своем посту он выразил надежду на равенство мужчин и женщин в правительстве. Об этом пишет перуанская газета El Comercio.

По данным издания, Вильянуэва перед уходом пожелал, чтобы в правительстве Чили появилось больше женщин. Он выразил надежду на то, что в перуанском кабмине после его ухода будет достигнуто гендерное равенство.

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Издание отмечает, на текущий момент неизвестно, была ли отставка принята президентом Перу Мартином Вискаррой.

Ранее генсек ООН заявил о подавлении прав женщин в мире.