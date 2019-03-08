Команда спецпрокурора по «российскому делу» хочет «утаить» документы от компании из России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/10961300/AP_80009869460-pic905-895x505-36858.jpg">

Команда специального прокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году, намерена ограничить доступ российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» к «миллионам» документов, связанных с делом. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что речь идет о 3,2 млн «деликатных» документов, которые не должны попасть в распоряжение сотрудников компании. В команде Мюллера считают, что сведения, содержащиеся в этих документах, в случае разглашения могут нанести ущерб национальной безопасности США.

Реклама

Также представители спецпрокурора подчеркнули, что все документы, которые оказались а распоряжении юристов «Конкорда», впоследствии «утекли» в твиттер-аккаунты, связанные с Россией.

Представители Мюллера заключили, что юристы российской компании смогут получить доступ к отдельным документам из 3,2 млн.

Судебное решение по доступу к этим данным в настоящий момент не вынесено.

Ранее министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр заявил, что не планирует устраняться и брать самоотвод от «российского дела».