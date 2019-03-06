Еше один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру

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Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил, что сделал взвешенное и непростое для себя решение.

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«Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины», — добавил Кривонос.

Ранее сообщалось, еще один кандидат в президенты Украины вышел из гонки.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.