«Надеется, что Алла перепутает с бывшим»: Галкин отрастил бороду

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) предстал в свежем посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в новом образе — с бородой, чем удивил поклонников.

Позируя на заснеженной улице в коричневом пальто и шапке, Галкин анонсировал грядущие выступления по случаю своего 50-летия. При этом комик не стал раскрывать детали своего нынешнего местонахождения.

В комментариях поклонники юмориста признались, что едва его узнали в новом имидже: большая часть подписчиков восхитилась тем, как солидно тот стал выглядеть, а другая начала сравнивать его с другими знаменитостями — в том числе экс-супругом Аллы Пугачевой Филиппом Киркоровым.

«Максим, с бородкой вы совсем другой, но по голосу узнала… Очень круто выглядите!»; «Да, Галкин стал похож на Киркорова. Надеется, что Алла перепутает его с бывшим»; «Ой, я впервые вижу Максима с бородой. Подумала, что это турецкий актер!»; «А я приняла его за Тимати», — написали в комментариях.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

