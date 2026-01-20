Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

«Надеется, что Алла перепутает с бывшим»: Галкин отрастил бороду

Шоумена Галкина сравнили с Филиппом Киркоровым из-за нового имиджа с бородой
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) предстал в свежем посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в новом образе — с бородой, чем удивил поклонников.

Позируя на заснеженной улице в коричневом пальто и шапке, Галкин анонсировал грядущие выступления по случаю своего 50-летия. При этом комик не стал раскрывать детали своего нынешнего местонахождения.

В комментариях поклонники юмориста признались, что едва его узнали в новом имидже: большая часть подписчиков восхитилась тем, как солидно тот стал выглядеть, а другая начала сравнивать его с другими знаменитостями — в том числе экс-супругом Аллы Пугачевой Филиппом Киркоровым.

«Максим, с бородкой вы совсем другой, но по голосу узнала… Очень круто выглядите!»; «Да, Галкин стал похож на Киркорова. Надеется, что Алла перепутает его с бывшим»; «Ой, я впервые вижу Максима с бородой. Подумала, что это турецкий актер!»; «А я приняла его за Тимати», — написали в комментариях.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее балерина Анастасия Волочкова объяснила, зачем переезжала в Лондон. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661177_rnd_7",
    "video_id": "record::cfa9fe38-f71d-46a6-a1a9-465b28855cf9"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+