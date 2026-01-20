Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Стал известен один из главных спонсоров Украины в ЕС

Дипломат Барбин: Дания стала одним из главных спонсоров Украины
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания является одним из главных спонсоров Украины. Об этом посол России в Дании Владимир Барбин заявил в интервью ТАСС.

По словам дипломата, с начала российской специальной военной операции на Украине Копенгаген оказал помощь Киеву в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд.

Собеседник агентства отметил, что таким образом Дания стремится нанести России военное и стратегическое поражение.

Также Барбин заявил о невозможности конструктивного взаимодействия между Россией и Данией из-за «маниакальной заряженности» Копенгагена на конфронтацию с Москвой и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

В ноябре стало известно, что Дания выделила Украине 28-й пакет военной помощи, общая сумма которого составила $220 млн (около 17,8 млрд рублей).

2 декабря в Дании началось строительство оборонного предприятия, принадлежащего украинской компании Fire Point. Завод появится в городе Войенсе и будет специализироваться на производстве твердого ракетного топлива.

Ранее сообщалось, что Дания в 2026 году сократит военную помощь Украине почти в два раза.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661183_rnd_3",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+