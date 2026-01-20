Россиянам рассказали, как снизить ставку по ипотеке

Россияне могут снизить ставку по ипотеке на 1,5–3 процентных пункта, воспользовавшись персональным предложением банка или рефинансированием, сказала «Газете.Ru» менеджер продукта ипотека в финансовом маркетплейсе «Сравни» Екатерина Сташкова.

«Для начала увеличьте первоначальный взнос по ипотеке. Для банка это главный маркер вашей надежности. Каждые дополнительные 10% взноса могут снизить ставку на 0,3–0,7 п.п. Во-вторых, повысьте кредитный рейтинг. За три-шесть месяцев до подачи заявки погасите мелкие долги, закройте неиспользуемые кредитки и избегайте любых просрочек. Чистая кредитная история — ваш главный козырь. В-третьих, используйте экосистему банка. Если вы получаете зарплату в банке-кредиторе, это уже может дать скидку в 0,3–0,5 п.п. Комплексное страхование жизни и имущества снижает ставку еще примерно на 1 п.п. Если у вас уже есть ипотека по высокой ставке, снижение ставок на рынке — отличный повод для рефинансирования», — отметила Сташкова.

По ее словам, оптимальный момент для рефинансирования наступает, когда ключевая ставка упала на 2–3 п.п. с момента оформления вашего кредита, новая ставка ниже текущей хотя бы на 1,5–2 п.п., чтобы экономия перекрыла расходы на переоформление. Также рефинансирование выгодно, когда прошло не менее полугода с начала выплат или остается не менее пяти лет до планового погашения ипотеки, добавила Сташкова.

По ее словам, решение покупать квартиру или ждать зависит от личной ситуации человека. Если покупка не срочная, а ставки на рынке выше 17%, возможно, стоит подождать, считает финансист. Снижение ставок по ипотеке до 15–16% уже сделает кредит значительно доступнее, подчеркнула Сташкова.

Однако, если вы нашли квартиру своей мечты по хорошей цене, а банк предлагает приемлемые условия, откладывать сделку не стоит, уверена финансист. По ее словам, хорошие объекты уходят с рынка быстро, а ипотеку, взятую по высокой ставке, всегда можно будет рефинансировать в будущем.

Сашкова подытожила, что 2026 год, скорее всего, принесет постепенное снижение ипотечных ставок, но возвращения к сверхнизким процентам ждать не стоит. Ваша лучшая стратегия на ближайший год — не пассивное ожидание, а активная подготовка — улучшайте свою кредитную историю, копите на первоначальный взнос и следите за рынком, заключила эксперт.

Ранее в Госдуме поддержали идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР.