Стало известно, сколько получает назвавший «алкашами» малоимущих депутат

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, назвавший получающих маленькие пенсии «алкашами» и «тунеядцами», получил в 2016–2017 годах около 70 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» на сайте областной Думы.

До этого Набиев заявил, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, — это «тунеядцы и алкаши».

Реклама

По данным справок о доходах депутата, за 2017 год он заработал около 14 млн рублей, а 2016 году — свыше 55 млн рублей.

Кроме того, у Набиева есть две квартиры, а его жена владеет квартирой, земельным участком в 800 кв. м., одним нежилым строением, долью собственности в двух нежилых помещениях.

Ранее сообщалось, что волгоградский депутат назвал «алкашами» получающих маленькие пенсии.