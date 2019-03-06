Роухани заявил о провале антииранских заговоров США

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не смогли добиться краха Ирана, но их действия создали проблемы для иранского народа и экономики страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Враг [США и их союзники] пытался поставить нас на колени, сокрушить сопротивление, плел заговоры против иранского народа. Но эти планы провалились, хотя действия США и создали проблемы для нас», — сказал Роухани.

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Он добавил, что США стремятся вернуть Иран на 40 лет назад ко временам монархии, но страна будет и дальше бороться за свою независимость и демократию. По его словам, Иран не собирается вести переговоры с США.

Ранее сообщалось, что Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана.