Business Insider: Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян «героем» после провала встречи с Трампом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник, 5 марта, вернулся в Пхеньян «героем» из Вьетнама после саммита с президентом США Дональдом Трампом, который стал провальным, пишет Business Insider.

Кадры его возвращения, которые заснял государственный северокорейский телеканал, показал телеканал «Би-би-си».

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Ким Чен Ын возвращался на бронепоезде, на котором прибыл ранее в Ханой. Его точный обратный маршрут засекречен. В Пхеньян он прибыл 5 марта в три часа ночи по местному времени после 60-часовой поездки.

Северокорейский лидер прошел по длинной красной ковровой дорожке, окруженной десятками солдат, его также встретили и жители страны, которые аплодировали и держали цветы.

Перед возвращением Ким Чен Ын посетил мавзолей Хо Ши Мина во Вьетнаме. Саммит США и КНДР состоялся 27-28 февраля.

Ранее сообщалось, что северокорейские СМИ проигнорировали провал саммита с Трампом.