Business Insider: Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян «героем» после провала встречи с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник, 5 марта, вернулся в Пхеньян «героем» из Вьетнама после саммита с президентом США Дональдом Трампом, который стал провальным, пишет Business Insider.
Кадры его возвращения, которые заснял государственный северокорейский телеканал, показал телеканал «Би-би-си».
Ким Чен Ын возвращался на бронепоезде, на котором прибыл ранее в Ханой. Его точный обратный маршрут засекречен. В Пхеньян он прибыл 5 марта в три часа ночи по местному времени после 60-часовой поездки.
Северокорейский лидер прошел по длинной красной ковровой дорожке, окруженной десятками солдат, его также встретили и жители страны, которые аплодировали и держали цветы.
Перед возвращением Ким Чен Ын посетил мавзолей Хо Ши Мина во Вьетнаме. Саммит США и КНДР состоялся 27-28 февраля.
Ранее сообщалось, что северокорейские СМИ проигнорировали провал саммита с Трампом.