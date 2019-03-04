Washington Post: Трамп лжет около 22 раз в день

Президент США Дональд Трамп в день высказывает до 22 ложных или вводящих в заблуждение утверждений в среднем, пишет американская газета The Washington Post, которая регулярно проводит фактчекинг заявлений американского лидера.

Еще год назад их среднее количество в день достигало 16,5 заявлений в день, а в первый год президентства — 5,9, пишет газета.

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Со ссылкой на собственную базу данных Fact Checker издание отмечает, что к текущему месяцу на 773-й день срока пребывания Дональда Трампа в должности президента США, американский лидер высказал более 9 тысяч сомнительных утверждений.

Например, выступление Трампа 3 марта на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) содержало в себе преувеличение цифр, откровенную ложь и необоснованное хвастовство, пишет The Washington Post. В этот день Трамп сделал 104 ложных утверждения, подсчитала WP.

Среди недостоверных заявлений в этот день газета приводит в пример слова Трампа о самом большом снижении налогов его администрации в истории США, о начале строительства пограничной стены на границе с Мексикой, а также утверждение о том, что экономика США на данный момент лучшая в истории.

Ранее NBC сообщил о трудностях переизбрания Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США.