Тереза Мэй приехала в Солсбери
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления бывшего российского агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Sky News.
Ранее сообщалось, что мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына.
4 марта 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.
В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.