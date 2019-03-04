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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления бывшего российского агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает Sky News.

Ранее сообщалось, что мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына.

4 марта 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.