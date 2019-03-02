Посольство России в Лондоне объяснило появление «138 версий» в деле Скрипалей

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Посольство России в Великобритании выразило мнение, что появление в российских СМИ «138 версий» в деле об отравлении Скрипалей вызвано «атмосферой секретности», которую британские власти создают вокруг расследования. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Ранее газета Financial Times писала, что российские СМИ, в частности, RT и Sputnik создали «запутанную картину событий» в Солсбери, распространив 138 противоречивых сообщений об отравлении с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

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В посольстве отметили, что британские власти до сих пор не опубликовали результаты расследования, и российские журналисты вынуждены угадывать действительное положение дел.

«Неудивительно, что в таких условиях российские журналисты пытаются понять, что же именно произошло в Солсбери почти год назад, в том числе ссылаясь на материалы своих британских коллег. Так что появление неких 138 «версий» <...> – это, как отметил Форин Офис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что созданная британскими властями «атмосфера секретности» вокруг расследования все более убеждает аудиторию СМИ России в том, что инцидент является «мощной антироссийской провокацией».