Еще один кандидат в президенты Украины вышел из гонки

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Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап заявил, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он решил отказаться от участия в выборах в пользу кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Он также добавил, что его решение должен одобрить съезд партии «Сила людей».

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Гнап подчеркнул, что Гриценко был приглашен на съезда «Силы людей».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Гриценко.