«Коэн снова солгал конгрессу?»: республиканцы не поверили экс-адвокату Трампа
Конгрессмены-республиканцы Марк Медоуз и Джим Джордан направили письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором обвинили бывшего адвоката президента США Майкла Коэна в «умышленной и намеренной» лжи во время дачи показаний против американского лидера Дональда Трампа. Об этом написало издание The Daily Beast.
«Коэн снова солгал конгрессу?» — c таким заголовком вышел материал DB. Медоуз и Джордан утверждают, что Коэн снова нарушил закон и лжесвидетельствовал, в частности, о его желании работать в Белом доме и предложении по трудоустройству.
Коэн давал открытые показания 27 февраля перед комитетом по надзору и госреформе в палате представителей.
«Его показания включали намеренно ложные заявления, направленные на то, чтобы он лучше выглядел перед нацией», — говорится в письме.
Адвокат Коэна Лэнни Дэвис отрицает это. Он заявил, что бывший адвокат Трампа «взял на себя полную вину» и дал правдивые показания.
В прошлом году Коэн признал вину в даче ложных показаний перед конгрессом. По его словам, он солгал о сроках работы над проектом Trump Tower в Москве с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее стало известно, что в марте Коэна допросят повторно.