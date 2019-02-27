Экс-адвокат Трампа заявил, что знает о его неизвестных «незаконных действиях»
Экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что знает о скрытых от публики «незаконных действиях» президента, передает CBS News.
Отмечается, что Коэн пока не уточнил, о каких нарушениях со стороны Трампа идет речь.
Сообщается, что об этом он рассказал во время дачи показаний в надзорном комитете палаты представителей американского конгресса.
Ранее Коэн назвал Трампа «расистом», а также сожалел, что сказал ему «да».