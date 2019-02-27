В КНДР рассказали о визите Ким Чен Ына в Ханой
Официальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнам состоится 1-2 марта. Об этом сообщает центральная северокорейская газета «Нодон синмун».
По данным издания, Ким Чен Ын прибыл в Ханой 26 февраля.
Как отмечается, официальный визит лидера КНДР во Вьетнам начнется после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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При этом Ким Чен Ын в ходе визита намерен встретиться с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде.