В КНДР рассказали о визите Ким Чен Ына в Ханой

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Официальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнам состоится 1-2 марта. Об этом сообщает центральная северокорейская газета «Нодон синмун».

По данным издания, Ким Чен Ын прибыл в Ханой 26 февраля.

Как отмечается, официальный визит лидера КНДР во Вьетнам начнется после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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При этом Ким Чен Ын в ходе визита намерен встретиться с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде.