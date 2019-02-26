В Кремле рассказали о стратегии «маленьких шагов» в отношении КНДР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для разрешения кризиса на Корейском полуострове сторонам необходимо совершать «малые шаги навстречу друг другу». Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Песков сделал перед вторым саммитом США и КНДР, который пройдет 27-28 февраля.

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По его словам, после первой встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына были заметны «определенные признаки разрядки». Однако, считает Песков, американская практика «массированного безразборчивого давления» на Пхеньян скорее всего не будет «результативной».

«Мы считаем, что, скажем так, любые шаги, которые делает навстречу нам северо-корейское руководство, должны в ответ получать некое встречное движения. Только таким образом, вот такой практикой малых шагов навстречу друг другу можно достичь позитивных результатов», — заключил Песков.

Ранее Песков ответил на вопрос о встрече российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына в Бурятии.