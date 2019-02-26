WSJ: найдены доказательства вмешательства Трампа в дело его экс-адвоката

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Судебный комитет палаты представителей США полагает, что располагает доказательствами того, что президент США Дональд Трамп попросил на тот момент исполняющего обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакера назначить своего союзника — прокурора США Джеффри Бермана — в качестве куратора расследования в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна и его бизнеса, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Трамп попросил, чтобы Берман взял под свой контроль эти дела. Как пишет WSJ, Берман — бывший юридический партнер адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. В 2016 году он вложил деньги в предвыборную кампанию Трампа. В настоящее время судебный комитет расследует контакты Трампа и Уитакера, а также вопрос возможного лжесвидетельства генпрокурора перед конгрессом в начале февраля.

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Газета пишет, что нет никакой информации подтверждающей, что Уитакер мог выполнить подобную просьбу Трампа.

Отмечается, что Берман взял самоотвод в деле Коэна. Ожидается, что бывший адвокат Трампа даст показания на этой неделе. В прошлом году он признал себя виновным в банковском и налоговом мошенничестве, а также правонарушениях при финансировании избирательной кампании.

Ранее NYT сообщила о попытке Трампа вмешаться в расследование дела Коэна.