Источник рассказал, когда Россия может выйти из Совета Европы

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Высокопоставленный дипломатический источник рассказал, что Россия может выйти из состава Совета Европы после избрания генсека организации. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, в настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе России в организации.

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«В июне состоится сессия ПАСЕ, на которой будет избран генеральный секретарь организации», — сказал источник.

Он добавил, что, если Россия не будет принимать участие в выборах генсекретаря, а ее права не будут полностью восстановлены, это станет свидетельством «глубочайшего кризиса» в Совете Европы.

Ранее сообщалось, что Россия прорабатывает сценарий возможного выхода из Совета Европы на межведомственном уровне.