Источник рассказал, когда Россия может выйти из Совета Европы
Высокопоставленный дипломатический источник рассказал, что Россия может выйти из состава Совета Европы после избрания генсека организации. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, в настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе России в организации.
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«В июне состоится сессия ПАСЕ, на которой будет избран генеральный секретарь организации», — сказал источник.
Он добавил, что, если Россия не будет принимать участие в выборах генсекретаря, а ее права не будут полностью восстановлены, это станет свидетельством «глубочайшего кризиса» в Совете Европы.
Ранее сообщалось, что Россия прорабатывает сценарий возможного выхода из Совета Европы на межведомственном уровне.