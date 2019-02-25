ЦИК завершил подсчет голосов на парламентских выборах в Молдавии

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обработала 100% голосов, отданных на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, с результатом в 31,15% голосов на выборах лидирует Партия социалистов Республики Молдова. На втором месте оказался блок ACUM с результатом в 26,84% голосов, а замкнули тройку лидеров демократы с 23,62% голосов. Также порог в 6% голосов смогла преодолеть партия «Шор» — она набрала 8,32%.

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«Ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство», — подчеркнули в ЦИК.

Ранее молдавский президент Игорь Додон, что будет настаивать на роспуске парламента и новых выборах, если партии не смогут договориться о создании парламентской коалиции.