Трамп вылетел во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп отправился во вьетнамский Ханой, где пройдет его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Прямую трансляцию отбытия президентского самолета вел телеканал Fox News.
Второй саммит лидеров Северной Кореи и США запланирован на 27-28 февраля.
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Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Трамп вместе пообедают перед тем, как начать официальные переговоры.
Также ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын на бронепоезде въехал в Китай.