Трамп вылетел во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп отправился во вьетнамский Ханой, где пройдет его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Прямую трансляцию отбытия президентского самолета вел телеканал Fox News.

Второй саммит лидеров Северной Кореи и США запланирован на 27-28 февраля.

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Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Трамп вместе пообедают перед тем, как начать официальные переговоры.

Также ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын на бронепоезде въехал в Китай.