Социалисты победили на выборах в парламент Молдавии
Председатель Центризбиркома Молдавии Алина Руссу заявила, что партия социалистов победила на выборах в парламент страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов», — сказала Руссу.
По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов.
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Она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.
Ранее сообщалось, что в Совфеде прокомментировали выборы в парламент Молдавии.