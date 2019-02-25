Социалисты победили на выборах в парламент Молдавии

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Председатель Центризбиркома Молдавии Алина Руссу заявила, что партия социалистов победила на выборах в парламент страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Партия социалистов Республики Молдова набирает 31,35% голосов», — сказала Руссу.

По ее словам, об этом свидетельствуют предварительные итоги парламентских выборов.

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Она также добавила, что второе место занял блок ACUM, который набрал 26,39% голосов.

Ранее сообщалось, что в Совфеде прокомментировали выборы в парламент Молдавии.