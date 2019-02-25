NBC: число желающих устроиться в Госдеп при Трампе упало до минимума 2008 года

<img src="">

Число американцев, стремящихся сделать карьеру в дипломатическом корпусе США, сократилось в первые два года правления администрации президента США Дональда Трампа, достигнув самого низкого уровня с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Госдепартамента, полученные NBC News.

Несмотря на то, что непредсказуемая внешняя политика Трампа вызывает опасения у некоторых потенциальных сотрудников Госдепартамента, а также привела к отставке некоторых высокопоставленных дипломатов, причина такого падения остается неизвестной, отмечает телеканал.

Реклама

«Ветераны дипкорпуса» обеспокоены, что продолжение такой тенденции может поставить под угрозу функции Госдепартамента, который несет ответственность за защиту интересов Америки за рубежом.

Конкурсный отбор перед поступлением на дипломатическую службу начинается с экзамена, который проводится три раза в год. В период с октября 2017 года по октябрь 2018 года только 8,6 тыс. человек решили пройти экзамен, что на 22% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно данным Госдепа.

С 1980 года количество желающих пройти вступительный экзамен опускалось ниже 9 тыс. человек только дважды — в 2000 и 2008 годах, сообщил NBC со ссылкой на данные, предоставленные бывшими должностными лицами США. Отмечается, что в 1989, 1995 и 1997 годах не проводилось никаких вступительных испытаний, а за 2007 год есть только неполные данные.

Чиновники из Госдепартамента заявили, что не видят причин для беспокойства, добавляет NBC.