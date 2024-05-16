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Президент России прибыл к Дому народных собраний в Пекине

Путин прибыл к Дому народных собраний в столице Китая

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где 16 мая состоятся переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

Путина на площади перед Домом народных собраний встретил Си Цзиньпин. Лидеры пожали друг другу руки, а затем поприветствовали каждого из членов обеих делегаций.

В церемонии официальной встречи участвовал почетный караул, прогремели артиллерийские залпы. Военным оркестром были исполнены государственные гимны России и Китая, а также и другие музыкальные композиции, в том числе фрагмент из «Подмосковных вечеров».

Путину так понравился проход почетного караула и оркестра, что он поднял вверх большой палец.

После этого лидеры двух стран прошли в Дом народных собраний, где должна состояться церемония фотографирования, а затем начнутся переговоры.

До этого сообщалось, что по прибытии в Пекин Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться.

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