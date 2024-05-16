Американский аналитик рассказала о неожиданной опасности ухода США из Нигера

Ожидаемый вывод войск США из Нигера — «победа Путина», а любое оставленное американцами военное оборудование может быть полезно для России. Такое мнение высказала стратегический аналитик военной разведки Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

Коффлер заявила, что в случае оставления при эвакуации со своей базы в Нигере любой военной техники она сразу «будет подобрана русскими, которые всегда охотятся за американским оружием, брошенным на поле боя или на военных базах».

По ее словам, в этом случае все американские боевые системы будут изучены либо в целях дальнейшего реконструирования, либо для разработки контрмер для снижения эффективности американского оружия.

В той же статье сенатор-республиканец Тим Скотт раскритиковал внешнюю политику администрации Байдена, заявив, что она «была катастрофой на всех континентах, и Африка не исключение».

10 мая американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих в количестве одной тысячи человек.

Возможно, они будут переведены в Мали или Буркина-Фасо.

1 мая в столице Нигера подняли российские флаги, а издание The Hill назвало вывод войск США из Нигера крупной победой РФ.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные заняли базу США в Нигере.