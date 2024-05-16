В Совфеде назвали вмешательством в дела Грузии участие в митинге министров Запада

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси вмешательством в дела Грузии. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Министры прибыли в Тбилиси 15 мая. Они пришли на оппозиционный митинг и выступали там.

«Это очередная госдеповская виктория нуланд с ее печеньками на киевском майдане», — охарактеризовал Косачев участие министров в митинге.

Политик добавил, что регулирование прозрачности иностранного влияния на законодательном уровне является необходимым требованием для любого государства, защищающего свой народ от спонсируемых извне государственных переворотов.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее президент Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах.