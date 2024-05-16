В США оценили назначение Белоусова министром обороны фразой «ничего хорошего для Киева»

Назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова и намечающиеся перемены в российской армии «не предвещают ничего хорошего для Украины». Об этом в авторской колонке пишет Серж Шмеманн, член редакционной коллегии The New York Times.

Характеризуя Белоусова, Шмеманн называет его «старшим кремлевским экономистом» и не находит ничего удивительного в том, что он не военный: «ни Шойгу, ни двое его предшественников таковыми не были».

«Военными вопросами занимаются генералы Генерального штаба; министр обороны присматривает за военно-промышленной базой. Предполагается, что задачей Белоусова будет управлять быстрым ростом военных расходов России и бороться с коррупцией, которая выкачивает огромные суммы денег, предназначенных для войны на Украине», — пишет Шмеманн.

В подтверждение своих слов он напоминает о недавнем аресте по подозрению в коррупционных преступлениях заместителя Шойгу Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров министерства обороны России Юрия Кузнецова.

По мнению Шмеманна, «Россия движется к тому, что по сути является военной экономикой», а это не сулит Киеву ничего хорошего.

15 мая президент России Владимир Путин заявил, что новый министр обороны Андрей Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая является его привычной сферой деятельности.

В тот же день Путин объяснил его назначение на должность ростом военных расходов и представил нового министра генералам.

Ранее Путин заявил, что РФ нужно добиться баланса в выпуске «пушек и масла».