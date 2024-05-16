Стало известно, что Путин и Си Цзиньпин обсудили «на ногах» перед переговорами

Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом переговоров пообщались друг с другом «на ногах», лидеры двух стран кратко успели обсудить тему сельского хозяйства в Китае. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Краткое общение Путина и Си Цзиньпина прошло в Доме народных собраний в Пекине, где начались переговоры в узком и расширенном составах между РФ и КНР по ряду вопросов.

Си Цзиньпин сообщил Путину, что в Китае уже начались урожаи, на что российский лидер заметил, что это новость отличная.

До этого сообщалось, что Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где 16 мая состоятся переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Путина на площади перед Домом народных собраний встретил Си Цзиньпин. Лидеры пожали друг другу руки, а затем поприветствовали каждого из членов обеих делегаций.

В церемонии официальной встречи участвовал почетный караул, прогремели артиллерийские залпы. Военным оркестром были исполнены государственные гимны России и Китая, а также и другие музыкальные композиции, в том числе фрагмент из «Подмосковных вечеров».

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться.