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Венесуэльский депутат заявил о возможном участии спецслужб в покушении на Фицо

Депутат Венесуэлы Родригес не исключил участия спецслужб в покушении на Фицо

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Reuters

Депутат венесуэльского парламента Вильян Родригес не исключил возможной причастности спецслужб к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий заявил, что народы приверженных демократии стран должны осудить покушение на Фицо. Он обратил внимание на то обстоятельство, что нападение было совершено именно на того политика, который решительно выступает против поставок оружия Киеву и участия НАТО в войне с Россией.

Родригес от имени народа Венесуэлы пожелал Фицо скорейшего выздоровления и выразил солидарность со словацким народом.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус осудил покушение на премьера Словакии и выразил надежду на его быстрое и полное выздоровление.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Макрон заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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