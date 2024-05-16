Володин прокомментировал назначение министров через Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский президент Владимир Путин передал часть своих полномочий россиянам, назначая министров через Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти России вышло на новый уровень.

«Президент передал часть своих полномочий гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов участвовали в управлении государством, утверждая председателя правительства, заместителей председателя правительства, министров», — пояснил спикер Госдумы.

До этого Путин пояснил, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году. Он добавил, что новый министр обороны выбран на эту должность еще и потому, что Россия «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.