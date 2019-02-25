На выборах в Молдавии лидируют социалисты

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Партия социалистов лидируют на парламентских выборах в Молдавии после обработки 98% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский ЦИК.

По данным агентства, социалисты набрали 31,35% голосов по партийным спискам.

Как отмечается, блок ACUM набрал 26,17%, демократы - 24,01% голосов, партия «Шор» получает 8,44%.

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При этом остальные партии не сумели преодолеть избирательный порог в 6%.

Ранее наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии.